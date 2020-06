China will das Internet sicherer machen

Die starke Kontrolle des Internets in China bereitet offenbar zunehmend ausländischen Konzernen Schwierigkeiten. So wird nach Angaben eines Experten etwa verhindert, dass die Unternehmen sichere Verbindungen nutzen. "Ein besonderes Problem ist, dass geschützte Kommunikation zwischen ausländischen Konzernzentralen und den Töchtern in China erschwert wird, wenn sichere VPN-Verbindungen unterbrochen oder blockiert werden", sagte Sebastian Heilmann, Direktor des Meracator Institute for Chinese Studies, der Nachrichtenagentur Reuters. Bei VPN-Verbindungen kommunizieren Teilnehmer über einen geschützten, meist verschlüsselten Kanal miteinander.

Vergangenes Wochenende hatten die New York Times und Der Spiegel berichtet, dass die NSA Mailverkehr in Huawei-Netzwerken abfische. Das Weiße Haus hatte betont, dass die USA Unternehmen anderer Länder nicht ausspionierten, um einen kommerziellen Vorteil für die USA oder US-Konzerne zu erhalten.