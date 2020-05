Deutsche Forscher wollen digitale Offenheit messen

Mit dem Projekt „Digitaler Offenheitsindex“ (abgekürzt: do:index) sollen öffentliche Körperschaften sichtbar gemacht werden, die im Bereich der digitalen Gemeingüter wie Daten, Wissen, Information und Infrastruktur Vorbildprojekte am Laufen haben. Doch nicht nur das: Das Projekt will diese Gemeinden, Städte und Länder auch miteinander vergleichen und in Folge ein Ranking aufstellen. „Wir wollen aufzeigen, was es für Initiativen gibt und versuchen, diese zu vermessen“, erklärte Walter Palmetshofer, Projektleiter des do:index, von der Freien Universität ( FU) Berlin, der futurezone am Daten, Netz und Politik-Kongress (#DNP13) in Wien.