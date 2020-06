FPÖ-Hack: Strache beschuldigt User auf Facebook

Mit folgendem Eintrag warnte Strache am Montag öffentlich seine Facebook-Freunde: "Zur Info! Dieser Mann könnte offensichtlich und mutmaßlich mit dem Handydiebstahl eines FPÖ-Mitarbeiters zu tun haben und hat auch in Folge die Handynummern von FPÖ-Politikern Online gestellt. Die Polizei ermittelt!". Neben dem Eintrag fand sich auch der Facebook-Link zum Profil sowie das Profilfoto des betroffenen Mannes.

Betroffener weist jegliche Schuld zurück

Wie der Standard berichtet, weist der von Strache Beschuldigte jegliche Vorwürfe zurück und gibt an, lediglich die von Anonymous veröffentlichten Infos teilweise in seinem Facebook-Account gepostet zu haben – wie viele andere auch. Ihn des Handydiebstahls zu bezichtigen, sei absurd. Dass Strache ihn öffentlich als Verbrecher hinstelle, sei unglaublich. Er habe mit dem Vorfall in keiner Art und Weise was zu tun. Mehrere Anwälte hätten von sich aus Hilfe bei rechtlichen Schritten gegen H.C. Strache angeboten.

Bei der FPÖ will man zur Causa derzeit noch nichts sagen. Eine Anfrage der futurezone blieb bislang unbeantwortet. Das Profil wurde noch am Montag nach Interventionen von erbosten Usern von Straches Facebook-Profil offline genommen. Bis dahin waren aber schon einige zustimmende Kommentare zu lesen, in denen der öffentlich Angeprangerte als „Scheiß Zeck“ und „linkischer“ und „falscher“ Bürger beschimpft wurde. Rechtsexperten gehen davon aus, dass Strache bzw. die FPÖ wegen übler Nachrede belangt werden könnte.

FPÖ im Visier von Anonymous

Die FPÖ war wie die SPÖ in den vergangenen Wochen von Anonymous