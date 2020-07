NGOs fordern sofortige Freilassung von Julian Assange

Dutzende Nichtregierungsorganisationen haben die "sofortige" Freilassung des Wikileaks-Gründers Julian Assange aus einem britischen Hochsicherheitsgefängnis gefordert. In einem am Freitag veröffentlichten Brief forderten die rund 40 Organisationen die britische Regierung zudem dazu auf, eine Auslieferung Assanges in die USA zu "blockieren".

Der Australier ist in den USA unter anderem wegen Spionage angeklagt; bei einer Verurteilung in dem Land drohen ihm bis zu 175 Jahre Haft.

Die Organisationen argumentieren in dem Brief, dass die "Verfolgung" des 49-jährigen Assange "zu einer Verschlechterung der Pressefreiheit im Vereinten Königreich" beitragen und die internationale Reputation des Landes trüben könne. Zu den Unterzeichnern zählten unter anderem Reporter ohne Grenzen, die Schriftsteller-Vereinigung PEN International und die Internationale Journalisten-Föderation.