Online-Angebot von UPC gehackt

Der Hack könnte im Zusammenhang mit dem österreichischen Ableger der Hackergruppierung Anonymous - Anonymous Austria - stehen, die auf ihrem Twitteraccount kurz vor dem Ausfall ankündigten: "Stay tuned everypony! Something big is going to happen!". Siegfried Grobmann, Pressesprecher von UPC Austria, sagte gegenüber der futurezone, dass keinerlei Kundendaten vom Angriff betroffen seien. "Kundendaten, sowohl für den Webmaildienst als auch andere Dienste, wurden dabei nicht entwendet, da die Daten auf anderen Servern liegen.", sagte Grobmann gegenüber der futurezone. Beim Angriff gingen auch keinerlei Daten verloren, sodass die Seiten sofort wiederhergestellt werden konnten.

Protest gegen Vorratsdatenspeicherung

Die Aktion könnte