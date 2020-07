Presserat: Zitieren aus Facebook in manchen Fällen erlaubt

Laut Presserat dürfen dennoch nicht alle Inhalte von Sozialen Netzwerken wie Facebook ungefragt in einer Zeitung oder Zeitschrift veröffentlicht werden. Bei der Aussage von Klimek sei die Veröffentlichung aber erlaubt, da ein großes öffentliches Interesse am Thema bestanden habe. Der Falter hatte bereits vor der Entscheidung des Presserats eine Klarstellung veröffentlicht, in der man anmerkte, dass Klimek sich verkürzt zitiert gefühlt habe. Der Falter verwendete lediglich einen Satz seines Postings, darin heißt es: "Ich hätte gerne, dass es heute ordentlich brennt." Zudem hat sich die Redaktion dafür entschuldigt, falls durch das Zitat der Eindruck entstanden sei, dass er zu Gewalttaten gegen Menschen oder Sachbeschädigungen aufgerufen habe.