Reporter ohne Grenzen: „Feinde des Internets sind überall“

In der Regel dient die nationale Sicherheit als Argument für Restriktionen, Monopolstrukturen bei der Infrastruktur, Zensurmaßnahmen oder drakonische Gesetze. Der ROG-Bericht beschränkt sich allerdings nicht darauf, einzelne Auswüchse autoritärer Regimes anzuprangern, sondern geht unter dem Motto „follow the money“ bis an ihre technologischen Ursprünge - und die liegen sehr oft in jenen westlichen Demokratien, die sich bei anderen Gelegenheiten als Verteidiger der Informationsfreiheit gerierten. So habe der äthiopische Geheimdienst Journalisten in den USA mittels der Software einer italienischen Firma bespitzelt - und sogar die NSA selbst habe sich der Hilfe einer französischen Softwareschmiede bedient.

Frankreich erfährt auch in anderer Hinsicht besondere Erwähnung: Die weltweit geübte Zensur und Kontrolle des Internets wäre nicht möglich ohne die entsprechenden Überwachungs-Werkzeuge, die jedes Jahr auf drei internationalen Messen angeboten würden - von denen im Vorjahr gleich zwei - „ TAC“ und „Milipol“ - in Frankreich stattgefunden hätten. „Die Überwachung und Zensur durch die 'Feinde des Internets' wäre unmöglich ohne die Werkzeuge, die von Privatunternehmen entwickelt und auf diesen Messen angeboten werden.“ Im selben Jahr habe Frankreich für eigene Unternehmen, die Überwachungs-Tools außerhalb der EU verkaufen wollten, eine Bewilligungspflicht eingeführt.