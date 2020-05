Twitter: ÖVP am häufigsten genannt

Die Studie „Twitter-Politik 2013“ hat noch vor der heißen Wahlkampfphase Nennungen von Parteien und deren Vorsitzenden im sozialen Netzwerk untersucht. Demnach wird die ÖVP darin am meisten genannt, dicht gefolgt von FPÖ, SPÖ und Team Stronach. BZÖ und Grüne werden hingegen selten erwähnt.

Von 14. Jänner bis 4. August hat ein Team um Axel Maireder, Kommunikationswissenschafter und Leiter des Forschungsprojekts TANEP (Towards an analytics of networded publics), in Kooperation mit der Uni Wien und dem GfK-Global Social Media Intelligence Center die politbezogenen Kommunikationsströme auf Twitter aufgezeichnet. Registriert wurden alle Tweets, die den Namen der Parlamentsparteien und ihrer Vorsitzenden enthielten. Insgesamt erfüllten 185.818 Kurznachrichten diesen Anspruch, sogenannte „aktive Nutzer“ wurden noch genauer beobachtet.