Hunderte pilgern zu angeblicher NSA-Villa in Wien

Den Ursprung hatte die Aktion auf Facebook genommen. Dort hatten der PR-Berater Rudi Fußi und der Grüne Landtagsabgeordnete Michel Reimon am Samstag zu einem "gemütlichen Sonntagsspaziergang" und einer "Fotosafari zur NSA-Villa" eingeladen. Dabei handle es sich über keine Demo, sondern einen privaten Spaziergang für Freunde der Architekturfotografie. Am Samstagabend schon hatte Reimon zudem über Facebook mitgeteilt, dass die Veranstaltung unter dem persönlichen Ehrenschutz des Grünen NR-Abgeordneten Peter Pilz stehe, der ein Mitglied des Nationalen Sicherheitsrates sei. Erneut wurde darauf hingewiesen, dass es sich um keine Demo oder Parteiveranstaltung handle, sondern um einen "Privatspaziergang".

Während sich in Wien die Leute selbst ein Bild machten, vergeht kein Tag, an dem nicht neue Details über die NSA-Abhorchmethoden ans Tageslicht gelangen. Nachdem bereits am Donnerstag Informationen durchsickerten, dass die US- und britischen Geheimdienste auch verschlüsselte Daten wie Bankdaten und Gesundheitsdaten knacken können, sollen laut einem Bericht des Spiegels auch bisher als sicher geltende Systeme wie das Mail-System von BlackBerry kein Hindernis für die NSA darstellen.