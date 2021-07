Asus: Günstiges Windows-8-Tablet im Hands-On

Das Tablet VivoTab Smart ME400C zum Kampfpreis kommt mit vollwertigem Windows 8 und einer Intel Atom CPU. Der Akku soll durch die stromsparende CPU knapp zehn Stunden durchhalten. Das Gerät ist ab sofort erhältlich, in Kürze wird eine passende Bluetooth-Tastatur mit Smart-Cover dafür angeboten.

Asus zeigt auf der CES in Las Vegas eines der günstigsten, vollwertigen Windows-8-Tablets. Im Gegensatz zu den Einsteigermodellen der Konkurrenz kommt bei dem Asus VivoTab Smart ME400C nicht Windows RT zum Einsatz. Möglich macht das der Intel Atom Z2760 Dual-Core-Chip, der mit 1,8 GHz getaktet ist. Der Arbeitsspreicher ist 2 GB groß, der Flash-Speicher 64 GB. Das IPS-Display hat eine Diagonale von 10,1 Zoll, die Auflösung beträgt 1366 x 768 Pixel.

Als Besonderheit streicht Asus noch die Kamera heraus, die eine maximale Auflösung von 8 Megapixel und eine Blende von bis zu f2,2 aufweist. Auch Aufnahmen in 1080p sind damit möglich. Bei den Anschlüssen erinnert das Tablet mehr an ein Gerät mit mobilem Betriebssystem: So sind lediglich ein microUSB sowie ein microSD-Anschluss vorhanden.

Laut Asus ist das Tablet bereits jetzt zu einem Preis von 499 Euro erhältlich. Als optionales Zubehör gibt es eine Schutzabdeckung, die dem Smart-Cover von Apple sehr ähnlich sieht. Dem Cover ist noch eine Bluetooth-Tastatur beigelegt, die sich aber nicht am Tablet befestigen lässt und darum separat transportiert werden muss. Cover und Tastatur werden als Set um 109 Euro verkauft.