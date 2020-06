Biometrisches T-Shirt misst Herzfrequenz

Das Start-up OMSignal hat eine Reihe von T-Shirts vorgestellt, in die Sensoren eingearbeitet sind, die die Trainingsaktivität erfassen. Das Unternehmen will so den klassischen Brustgurt und Pulsuhr ersetzen. Das T-Shirt erfasst neben der Herzfrequenz auch Atmung (Frequenz und Volumen), Aktivität (Schritte, Distanz) sowie die verbrannten Kalorien erfasst. Die Daten werden über Bluetooth an das Smartphone geschickt. Ein Teil der Hardware ist in einem kleinen, abnehmbaren und wasserdichten Gehäuse verstaut. Das T-Shirt kann normal in der Wäschemaschine gewaschen werden, dafür muss das Gehäuse aber abgenommen werden.