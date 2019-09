Chinas E-Auto-Hersteller bereiten sich auf Marktstart in Europa vor

E-Autobauer aus China hätten in der Tat gute Chancen, sagt Christoph Stürmer, Autoexperte des Beratungsunternehmens PwC. „Das Einfallstor sind die niedrigen Fahrzeugpreise.“ Die Europäer versuchten, viel Geld für ihre Elektrofahrzeuge zu nehmen, um ihre hohen Entwicklungs- und Umstellungskosten zu finanzieren.

So will Byton in zwei Jahren das SUV M-Byte - mit Display über die gesamte Breite der Cockpitkonsole ein Smartphone auf Rädern - auf den Markt bringen zum Einstiegspreis von 45.000 Euro. Das erste Elektro-SUV von Mercedes, der EQC, kostet zum Beispiel 70.000 Euro in der Grundausstattung.

Chinas E-Auto-Hersteller mit Hürden konfrontiert

PwC-Analyst Stürmer erwartet, dass es die chinesischen Marken trotzdem nicht leicht haben werden. „Es herrscht große Unsicherheit über die Technologie und die Qualität der Fahrzeuge.“ Der Byton-Chef begegnet solchen Bedenken mit dem Verweis auf den erklecklichen Anteil deutscher Ingenieurskunst am M-Byte, dessen Entwicklung und Design aus Deutschland stammt, der aber in China in einer nagelneuen Fabrik hergestellt wird - mit viel Zuliefertechnik von deutschen Traditionsunternehmen wie dem Lackieranlagenbauer Dürr.