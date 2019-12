Das ist laut New York Times das Gadget des Jahres

Smarte Funktionen

In höheren Preisklassen sind Mini-Backöfen auch in einer smarten Variante zu haben: Unterschiedliche Voreinstellungen, gespeicherte Rezepte mit Schritt-für-Schritt-Anleitung oder Warnhinweise sind nur einige der Funktionen, die laut der New York Times-Redaktion stimmig sind.

Den Testern zufolge lässt sich nicht nur ein halbes Huhn darin backen, sondern auch Desserts wie Bagels. Zum Aufwärmen der Speisen hat das Gadget ebenfalls einen guten Dienst erwiesen. Für Großfamilien dürfte er aber dann doch etwas zu klein sein.

Getestet wurden zwei Modelle: Der Brava Smart Oven und der Wolf Gourmet Countertop Oven. Beide waren zufriedenstellend.