Gadget für den Hühnerstall: Mitmachen und ChickenGuard gewinnen

Damit das nicht zum Hindernis für die Hühnerhaltung wird, gibt es den ChickenGuard. Es handelt sich dabei um einen automatischen Türöffner für den Hühnerstall. Das System öffnet die Tür des Hühnerstalls entweder zu selbst festgelegten Zeiten oder reagiert mit einem individualisierbaren Sensor auf die Lichtverhältnisse und passt ihnen die Öffnungs- beziehungsweise Schließzeiten an. Hühner sind so clever, dass sie diesen zeitlichen Rhythmus übernehmen und zur entsprechenden Zeit wieder in ihren Stall zurückkehren. So verbringen nicht nur die Hühner entspannte Nächte, sondern auch ihre Besitzer brauchen sich keine Sorgen zu machen, da sie ihre Tiere in Sicherheit wissen. Neben Sicherheit bietet er ihnen ein großes Maß an Freiheit. Sie müssen nämlich nicht, wenn morgens der Hahn kräht, aus dem Bett springen, sondern können sich mit dem ChickenGuard darauf verlassen, dass ihre Hühner bereits draußen sind und genüsslich vor sich hin picken.