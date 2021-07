Ehang 184 Quadcopter-Drohne transportiert Menschen

Die Ehang 184 Drohne sieht aus wie ein überdimensionaler Quadcopter. In der Kabine findet ein Passagier Platz, berichtet TechCrunch. Die insegesamt acht Rotoren (an jeder Ecke zwei übereinander) sollen das insgesamt 200 Kilogramm schwere Fluggerät bis zu 23 Minuten lang in der Luft halten. Mit bis zu 97 km/h wird der Passagier vollautomatisch von einem Ort zum anderen transportiert. Alles, was die Person tun muss, ist ein Ziel einzugeben.