Erstes Retina-MacBook von Apple als „obsolet“ eingestuft

Apple hat das erste MacBook Pro (Mid 2012) mit Retina-Display als „Vintage-Modell“ eingestuft. Das hat zur Folge, dass der US-Konzern keine Support-Leistungen mehr für das sechs Jahre alte Laptop-Modell anbietet. Kunden, die dieses Modell weiterhin verwenden, müssen sich daher für Reparaturen an Drittanbieter wenden oder auf Online-Anleitungen verlassen. Lediglich in der Türkei und Kalifornien muss Apple wegen der gesetzlichen Vorgaben weiterhin Ersatzteile zur Verfügung stellen. In der deutschsprachigen Liste der „abgekündigten Produkte“ ist das Modell noch nicht zu finden, allerdings dürfte das nur mehr Formsache sein.