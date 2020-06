Fast jedes zweite Smartphone läuft mit Android

Betriebssystems Android von Google setzt seinen Siegeszug stetig fort: Dem Marktforscher Canalys zufolge läuft bereits fast jedes zweite Smartphone weltweit mit der Software. Der Marktanteil liege bei 48 Prozent, teilte Canalys am Montag mit. In 35 von 56 Ländern sei Android Marktführer. Zum Vergleich: Apple ist mit 20,3 Millionen ausgelieferten iPhones und damit 19 Prozent am Markt abgeschlagener Zweiter.

Android ist besonders im asiatisch-pazifischen Raum stark vertreten. Handyhersteller wie HTC, LG, Motorola und Samsung greifen auf das Google-Betriebssystem zurück, dass es seit 2008 für Handys gibt. Mit dem Erfolg von Android gehen jedoch auch Probleme einher. Der Software-Konzern Oracle verklagt Google wegen Patentverstößen im Zusammenhang mit Android.