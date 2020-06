Firefox: Erste Bilder des Windows 8-Prototypen

Wie in der Roadmap von Mozilla vorgesehen nimmt die Metro App des Browsers Firefox mittlerweile Formen an. Nachdem zuvor bereits einige Designstudien durchgeführt wurden, hat Mozilla-Entwickler Brian Bondy auf seinem Blog erste Screenshots der Windows 8 Version gepostet. Die deutlichste Änderung - statt der klassischen Leiste für Tabs unter- oder oberhalb der URL-Eingabe werden geöffnete Fenster künftig in einer Sidebar mit Vorschaubildern angezeigt. Dabei ähnelt dieses Konzept stark dem einzigen bereits für Metro optimierten Browser, dem Internet Explorer 10.

Auch die Funktionen zum Suchen und Teilen innerhalb von Windows 8 sind bereits integriert. Über die Suchfunktion der Windows-Sidebar kann so die Standardsuchmaschine in Firefox von jeder App in Windows 8 aus genutzt werden. Auch die Teilen-Funktion wurde bereits implementiert, die die Weitergabe der URL an jede beliebige Windows-App wie Mail, Twitter oder Facebook erlaubt.