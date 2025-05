Europa-Version von Galaxy S26 soll schlechteren Chip erhalten

Gerüchten zufolge will Samsung verschiedene Chips in die neuen Galaxy-S26-Smartphones einbauen. So sollen die Geräte in Europa den hauseigenenen Exynos 2600 erhalten, berichtet Sammobile.

Für alle übrigen Märkte soll ein Snapdragon-Chip vom US-Hersteller Qualcomm zum Einsatz kommen. Dieser gilt als leistungsstärker.

2-Chip-Strategie

Bei der Vorgänger-Serie Galaxy S25 wurde in allen Geräten der Snapdragon 8 Elite verbaut. Doch einige Jahre zuvor hatte Samsung schon einmal eine 2-Chip-Strategie verfolgt.

Alle Galaxy-S22-Modelle, die in Europa verkauft wurden, enthielten damals den Exynos 2200. Smartphones für andere Märkte dagegen waren mit dem Snapdragon 8 Gen 1 ausgestattet.

Produktionsengpässe vermutet

Eigentlich sollten sämtliche Geräte der kommenden Galaxy-S26-Serie auf dem Exynos-Chip basieren, der für Samsung durch die hauseigene Produktion günstiger ist. Doch es gibt offenbar Engpässe bei der Herstellung des Chips, der in einem 2nm-Prozess gefertigt wird. Daher muss Samsung doch wieder auf den Zulieferer Qualcomm zurückgreifen.

Unklar ist, ob die Exynos-Chips in allen Modellen für den europäischen Markt zum Einsatz kommen. Möglicherweise bekommt das Galaxy S26 Ultra auch hier den besseren Snapdragon, heißt es bei Sammobile. Die Veröffentlichung der Galaxy-S26-Serie wird für Anfang 2026 erwartet.