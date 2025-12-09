Google und Apple arbeiten gemeinsam an neuer Handy-Funktion

09.12.2025

Sowohl Android als auch iOS sollen demnächst ein neues Feature erhalten, das das Leben aller Smartphone-User vereinfacht.

Es kommt nicht oft vor, dass die beiden Tech-Giganten an einem Tisch sitzen und in enger Zusammenarbeit an einem neuen Handy-Feature tüfteln. Derzeit gibt es eine solche Ausnahme: Google und Apple wollen allen Smartphone-Nutzerinnen und -Nutzern das Leben leichter machen. Googles Android und Apples iOS sind 2 getrennte Welten. Wer einmal in einem dieser beiden Systeme gelandet ist, tut sich schwer, es wieder zu verlassen und zum jeweils anderen zu wechseln. Die mühsame Übertragung aller Apps, Daten und Einstellungen stellt dabei das größte Hindernis dar. Diese Hürde soll die Kooperation zwischen Apple und Google nun verkleinern. Ziel der Zusammenarbeit ist es, das Wechseln zwischen einem Android-Phone und einem iPhone so einfach wie möglich zu gestalten, heißt es von den beiden Unternehmen gegenüber 9to5google. ➤ Mehr lesen: Riesen-Überraschung: Android-Handys bekommen Apple Airdrop

Neue Phone-Switching-Funktion In einer frühen Testversion von Android (Canary 2512, ZP11.251121.010) seien bereits erste Hinweise auf eine solche Phone-Switching-Funktion zu sehen, schreibt der Tech-Blog in einem Bericht. Es sei zu erwarten, dass sich auch in einer kommenden Beta-Version von iOS 26 entsprechende Hinweise finden lassen. Wann das neue Feature verfügbar wird, ist noch unklar. Während dann alle iPhone-Nutzerinnen und -Nutzer auf die fertige Funktion zugreifen können, ist die Verfügbarkeit bei Android-Geräten noch nicht geklärt. Zunächst sollen sie nämlich nur die Google-Pixel-Handys erhalten. Die Funktion dürfte aber in absehbarer Zukunft ein allgemeiner Teil des Android-Betriebssystems werden. Voraussichtlich wird sie auch in Samsung- und Xiaomi-Handys sowie in allen anderen Android-Handys integriert werden. ➤ Mehr lesen: Wie steige ich am besten von Android auf ein iPhone um?