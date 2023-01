Wie steige ich am besten von Android auf ein iPhone um?

Etwas schwieriger und komplizierter wird es, wenn man zwischen den beiden Welten hin und her wechselt. Der Umstieg von einem Android-Phone auf ein iPhone wurde durch den Launch der "Move-to-iOS"-App zwar etwas einfacher. Einige Dinge sollte man allerdings beachten, damit der Umstieg nicht in Frustration endet.

Was nun? Auf der Suche nach Möglichkeiten stolpert man zwangsweise über Drittanbieter-Apps , die eine Übertragung von WhatsApp zwischen Android und iOS versprechen. Es hat sich aber schnell herausgestellt, dass all diese Apps nicht funktionieren - auch nicht die kostenpflichtigen Pro-Versionen. Also: Finger weg von solchen Apps !

Also habe ich die Übertragung der WhatsApp-Daten nicht sofort mit der "Move-to-iOS"-App durchgeführt. Dies wollte ich zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. Erst nachdem ich sämtliche Apps am neuen iPhone eingerichtet hatte, wurde mir klar, dass ein nachträgliches Übertragen der WhatsApp-Daten nicht möglich ist .

Erst dann bin ich auf einen Workaround gestoßen, mit dem sich die Übertragung von WhatsApp-Inhalten austricksen lässt, sodass man auch zu einem späteren Zeitpunkt seine Chats von Android auf iOS bekommt.

So funktioniert's

Man hat also ein mehr oder weniger fertig eingerichtetes iPhone, nur WhatsApp wurde eben noch nicht übertragen. Von diesem iPhone fertigt man als Erstes ein vollumfassendes Backup an, das man in der iCloud hinterlegt. Dafür muss man natürlich in der iCloud eingeloggt sein.

Dann setzt man das iPhone auf seine Werkeinstellungen zurück und beginnt den Einrichtungsprozess ganz von vorne. Dabei greift man auf die "Move-to-iOS"-App zurück und überträgt damit die WhatsApp-Inhalte auf das neue iPhone. Die Migration weiterer Inhalte ist für diesen Trick nicht notwendig - man hat ja alle notwendigen Daten ohnehin bereits im iCloud-Backup hinterlegt.

Ist der neuerliche Setup-Prozess durchgespielt, öffnet man WhatsApp und legt ein Backup an: Einstellungen - Chats - Chat-Backup - Jetzt Backup erstellen. Nun hat man seine WhatsApp-Inhalte in die iCloud verlagert und kann sie mit jedem iPhone jederzeit von dort aus wiederherstellen.