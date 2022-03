So schlägt sich das iPhone SE gegen die Android-Konkurrenz

Am Dienstag hat Apple ein neues, günstigeres iPhone präsentiert. Mit dem abgespeckten SE-Modell versucht der Hersteller, all jene anzusprechen, die mit einer reduzierten Ausstattung zufrieden sind und nicht 1.000 Euro oder mehr für ein Handy ausgeben wollen. Günstig ist das iPhone SE aber trotzdem nicht: Die 64-GB-Version ist um 519 Euro zu haben. Wer 128 GB haben will, muss 569 Euro hinlegen.

Man könnte dagegenhalten, dass es zu diesem Preis zahlreiche Smartphones von der Android-Konkurrenz gibt, die über eine deutlich hochwertigere Ausstattung verfügen und zum Teil sogar wesentlich weniger kosten. Der entscheidende Unterschied zwischen Apple-Handys und Android-Geräten liegt aber im Detail.