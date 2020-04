iPhone SE im Test: Uralt-Design zum Schnäppchen-Preis

Im Gegenteil: Die ältere Technologie mit Fingerprint-Homebutton erweist sich in der Corona-Krise gar als unerwarteter Segen. Denn während die Gesichtserkennung FaceID modernerer iPhones an den obligatorischen Gesichtsmasken scheitert, lässt sich das iPhone SE mit der bewährten TouchID-Technologie einfach per Finger entsperren.

Hochwertiges Material

Mit ein Grund, warum das neue iPhone SE im Apple-Portfolio überhaupt funktioniert und die Marke nicht beschädigt, ist die hochwertige Verarbeitung. Die Kombination von Glas und Aluminium, mikrometergenau ausgearbeitete Knöpfe und Aussparungen sowie das schlichte Design mit abgerundeten Kanten lassen das Gerät eben nicht wie ein Billig-Modell wirken.

Das von mir getestete schwarze Modell wirkt sogar eine Spur edler als das dunkelgraue iPhone 8, da der Rahmen dunkler ausfällt und die bislang sichtbaren Antennen-Einschübe fast verschwinden lässt. Das Gerät ist auch in Weiß und Rot erhältlich. Auch das Weiß wirkt Fotos zu urteilen weißer als beim iPhone 8. Die Vorderseite ist nun aber wie beim roten Modell in Schwarz gehalten.