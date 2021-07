iPhone 8 im Test: Uninspiriert, überholt und teuer

Beim iPhone 8 und dem iPhone 8 Plus geht Apple davon aus, dass Altbewährtes gut genug ist. Der reine Fokus auf das Vorzeigemodell iPhone X ist eine riskante Strategie.

Zehn Jahre nach dem ersten iPhone steht Apple so gut wie noch nie da. Die Nachfrage nach den teuersten Smartphones auf dem Markt ist weiterhin ungebrochen. Im dritten Quartal stiegen die Verkäufe wider Erwarten um 1,6 Prozent auf 41 Millionen Geräte. Insgesamt hat Apple seit 2007 insgesamt über 1,2 Milliarden iPhones verkauft. Mit dem iPhone 8 und iPhone 8 Plus soll die Erfolgsgeschichte weitergeschrieben werden. Wir haben die beiden Modelle getestet.

Lückenbüßer

Neben dem beeindruckenden Chipset ist das iPhone X erstmals mit fast rahmenlosem OLED-Display ohne Home-Button und komplexer Gesichtserkennungstechnologie ausgestattet. Und damit sind wir auch schon beim Hauptproblem des iPhone 8: Es wirkt schon am ersten Verkaufstag uninspiriert und überholt - und das bei einem Preis ab 800 Euro.

Nun zähle ich absolut nicht zu denjenigen, die ein jährlich wechselndes Design als Erfolgskriterium definieren. Gerade Apple hat in der Vergangenheit etwa bei Macbooks bewiesen, dass gut überlegtes Design und präzise Fertigungstechnologien die modische Halbwertzeit eines Modells stark verlängern können.

Dass das iPhone 8 keinerlei Begeisterungsstürme auslösen wird , nimmt Apple angesichts des iPhone-10-Launches offenbar bewusst in Kauf. Denn in Wahrheit handelt es sich dabei bereits um den vierten Aufguss des 2014 vorgestellten iPhone 6.

Kamera steht hervor

Bei der Weiterentwicklung des iPhone 6 wurde der gern kommunizierte Hang zur Perfektion aber sträflich vernachlässigt. So muss man sich bei beiden iPhone-8-Modellen nun jetzt im vierten Jahr in Folge damit herumschlagen, dass die Kamera aus dem Gehäuse hervorsteht und das Gerät nur wackelnd auf den Tisch gelegt werden kann. Andere Hersteller haben dies mittlerweile längst gelöst.

Das unveränderte Design bedeutet auch, dass Apple beim Display-Rahmen nicht nachgebessert hat. Das iPhone 8 Plus bleibt deshalb mit seinen 15,8 mal 7,8 Zentimetern Gehäusegröße ein Ungetüm, das vielen im Alltag zu unhandlich sein wird. Wie andere Hersteller und Apple beim iPhone X beweisen, ist längst mehr Display bei kleinerem Gehäuse möglich.

Beste Ausstattung vs unhandlich

Denn die verbaute Doppel-Kamera im iPhone 8 Plus zählt nicht nur zu den besten im Smartphone-Universum, sie schlägt durch die Doppellinse naturgemäß auch die Kamerafunktionen im iPhone 8. Zumindest bei den Video- und Bildstabilisierungselementen sowie der Zeitlupenfunktion in 1080p Auflösung mit 120 fps oder 240fps sind die Modelle ebenbürtig.

Dazu kommt, dass Apple erneut an dem Konzept festhält, die Doppelkamera mit Weitwinkel- und Teleobjektiv ausschließlich im iPhone 8 Plus zu verbauen. Dass man sich bei der iPhone-8-Serie erneut zwischen unhandlicher Größe und bester Ausstattung entscheiden muss, ist mehr als ärgerlich.

Tolle Kamera

Die Kamera ist und bleibt Apples größter Trumpf. Die Verbesserungen zum iPhone 7 fallen nicht so dramatisch aus, wie bei Vorgänger-Upgrades. Die verbesserten Software-Algorithmen und der neue Grafik-Chip sorgen dafür, dass Bilder eine Spur natürlicher und rauschfreier gelingen, vor allem bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Wenig zu bemängeln gibt es auch an dem beim iPhone 7 Plus eingeführten Porträtmodus. Durch die beiden verbauten Linsen kann man weiterhin einen Unschärfe-Effekt im Hintergrund erzeugen, um Objekte, aber vor allem Gesichter in den Fokus zu stellen.

Beim iPhone 8 Plus hat Apple mit der Funktion "Porträtlicht" diverse Beleuchtungsszenarien implementiert, die man beim Fotografieren, aber auch in der Nachbearbeitung auswählen kann. Die Funktion befindet sich noch im Beta-Stadium. Bei einigen Szenarien, wie dem automatischen Freistellen von Köpfen in einem Schwarz-weiß-Setting gibt es noch Nachholbedarf. Eine nette Spielerei ist es aber allemal.