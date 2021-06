Google bringt Assistant auf Smart TVs

Apps steuern

Per Spracheingabe kann man am Smart TV auch die Suchmaschine Google verwenden, etwa um Informationen über einen Film zu bekommen ("Erzähl mir über Jurassic Park") oder die Reisezeit zum Arbeitsplatz zu berechnen ("Wie lange wird der Weg zur Arbeit dauern?").

Nvidia Shield

Zur vollen Entfaltung soll der Google Assistant auf dem Nvidia Shield kommen, einem neuen Streaming-Produkt, das als Zusatzgerät zu Fernsehern verwendet wird und ein Peripherie-Modul (optional auch mehrere) namens Nvidia Spot beinhaltet. Dieses kann an jede Steckdose im Haushalt angeschlossen werden und enthält ein Mikrofon. Um den Google Assistant aufzurufen, muss man nur "Okay Google" sagen und schon nimmt Nvidia Shield Sprachbefehle entgegen.

Assistant überall

Neben Shield sollen unter anderem auch der AirTV Player, Sharp Aquos, Sony Bravia, Xiaomi Mi Box und andere Android-basierte Geräte den Google Assistant erhalten. Der Google Assistant soll in Zukunft auch auf anderen Geräten aufgerufen werden können. Google kündigt etwa die Integration in Smartwatches mit Android Wear 2.0 oder in Auto-Infotainment-Systemen an.