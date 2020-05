Google I/O: Android M und neues Wearable werden gezeigt

Ein genauer Blick in das Programm der diesjährigen Google IO lohnt sich, wie Ars Technica beweist. So ist bereits jetzt Android M in der Beschreibung eines Vortrages über " Android for Work" zu finden. Die neue Generation des mobilen Betriebssystems könnte demnach bereits am 28. Mai, im Rahmen der Eröffnung der Entwicklerkonferenz Google IO, vorgestellt werden. Zeit genug hätte Google, die Keynote soll zweieinhalb Stunden dauern. Android M dürfte wohl noch nicht den Versionssprung auf Android 6.0 wagen, sondern dürfte als Version 5.2 folgen. Details zur neuen Version sind aber bislang noch nicht bekannt.