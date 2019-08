Gratis-Austauschprogramm für Apple Watch gestartet

Erst vor ein paar Tagen gab Apple bekannt, dass nun unabhängige Reparatur-Werkstätten den Zugang zu Original-Ersatzteilen für das iPhone erhalten werden. Nahezu gleichzeitig hat der Konzern bekannt gegeben, dass ein kostenloses Austauschprogramm für kaputte Apple-Watch-Displays ins Leben gerufen wird.

Konkret können die Screens der Aluminium-Modelle der Apple Watch Series 2 und Series 3 ausgetauscht werden, wenn bestimmte Risse am Display auftreten. Betroffene Kunden können sich an Apple direkt oder einen zertifizierten Apple-Händler wenden. Der Austausch des Bildschirms soll in der Regel nicht länger als fünf Werktage dauern.