Amazfit GTS: Huami bringt günstigen Apple-Watch-Klon

Das chinesische Unternehmen Huami ist einer der größten Wearable-Hersteller weltweit und unter anderem exklusiver Zulieferer für Xiaomi. So stellt das Unternehmen etwa die millionenfach verkaufte Fitnessband-Linie Mi Band her.

Unter der Marke Amazfit produziert das Unternehmen aber auch reguläre Smartwatches. Bei einem Event in China wurden am Dienstag nun drei neue Modelle vorgestellt. Die aufsehenerregendste neue Uhr ist dabei die Amazfit GTS, die mit ihrem Aussehen sehr stark an die Apple Watch erinnert. Mit einem Preis von 899 chinesische Yuan (umgerechnet 113 Euro) ist sie aber deutlich günstiger, wie Gizmochina schreibt.