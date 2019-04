Amazfit bringt günstige Smartwatch mit Musikplayer für Läufer

Huami stellt exklusiv für Xiaomi Wearables her, etwa das Mi Band. Mit seiner eigenen Submarke Amazfit bringt das Unternehmen nun eine weitere Smartwatch auf den Markt, die mit ihren Funktionen für Läufer interessant sein könnte. Außerdem lockt die Amazfit Pace mit einem günstigen Preis.

Die Amazfit Pace verfügt über ein GPS-Sensor, der die zurückgelegten Strecken aufzeichnen kann und damit auch Einblicke in Bewegung in Echtzeit, Kilometerstand, Höhe und Tempo bietet. Ein Herzfrequenzsensor ist ebenso mit an Bord, wie ein Bluetooth-Modul.