Amazfit Verge im Test: Sport-Smartwatch für Sparfüchse

Es hat zwar ein paar Jahre gedauert, mittlerweile sind Smartwatches aber ein gewohntes Bild im Alltag. Als Marktführer konnte sich Apple behaupten aber auch Samsung ist mit seinen Gear-Geräten gut vertreten. Dahinter folgen Fitbit und Garmin. Relativ neu am Markt ist der US-Hersteller Amazfit. Das Unternehmen ist vollständig Tochter der Firma Huami, an der wiederum der chinesische Elektroniggigant Xiaomi beteiligt ist. Im Zuge der Kooperation stellt Huami exklusiv Xiaomi-Wearables, wie das Mi Band, her.

Die neue Smartwatch Amazfit Verge ist nun seit Mitte Dezember auch in Österreich zu einem Preis von 149 Euro erhältlich. Damit unterbietet sie die direkte Konkurrenz von Apple, Garmin oder Samsung teilweise sehr deutlich. Mit Features wird bei der Amazfit Verge aber dennoch nicht gespart: So ist die Uhr mit allen wichtigen Funktionen einer Sport-Smartwatch wie GPS, Bluetooth und einem Pulssensor ausgestattet. Außerdem kann man Musik offline via Bluetooth-Kopfhörer abspielen, sofern man sie vorher per Computer auf die Uhr lädt. Auch eine Freisprecheinrichtung ist integriert, man kann also über die Uhr dank Lautsprecher und Mikrofon telefonieren. Wir haben die Uhr getestet.