ISS-Weltraumflüge für Touristen ab 2013

Weltraum-Touristen können spätestens von 2013 an wieder mit russischen Sojus-Kapseln ins All fliegen. Da ab diesem Zeitpunkt jährlich fünf statt bislang vier Raumschiffe zur Internationalen Raumstation ISS starteten, stehen drei Sitze für Privatleute zur Verfügung. Das teilte das US-Unternehmen Space Adventures am Mittwoch auf seiner Internetseite mit.



Zuvor hatte der kommerzielle Anbieter einen entsprechenden Vertrag mit der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos sowie dem Raketenbauer Energija unterzeichnet. Space Adventures hatte bereits bis 2009 Touristenplätze an Bord der Sojus reserviert, bevor Russland dieses Angebot angeblich aus Platzmangel einstellte.

Jeder Flug werde ungefähr zehn Tage dauern, hieß es. Interessenten sollten allerdings gut betucht sein: In den vergangenen Jahren hatten insgesamt sieben "Hobby-Raumfahrer" für die Reise zum "Außenposten der Menschheit" bis zu 40 Millionen US-Dollar (derzeit rund 30,8 Millionen Euro) bezahlt. Zudem plant Space Adventures gemeinsam mit dem US-Flugzeughersteller Boeing, von 2015 an Touristen-Tickets an Bord des künftigen Boeing-Weltraumvehikels CST-100 (Crew Space Transportation) anzubieten.

(dpa)