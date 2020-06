Kazam Thunder Q4.5: Britische Konkurrenz für das Moto G

Optisch erinnert das Kazam-Smartphone ein wenig an das Galaxy Nexus. Die Frontseite ist frei von jeglichen Brandings und auch die Formsprache ist ähnlich. Allerdings ist der Bildschirm des Thunder Q4.5 nicht gewölbt.

Den vergleichsweise niedrigen Preis von 189 Euro lässt sich das Smartphone nicht anmerken. Zwar besteht das Gehäuse fast nur aus Kunststoff, dieser fühlt sich aber äußerst wertig an. Dies gilt sowohl für den metallicfarbenen Rahmen sowie die anthrazitfarbene Rückseite. Diese besitzt eine aufgeschäumte Oberfläche, wodurch sich das Thunder Q4.5 in der Hand weich und angenehm anfühlt. Die veredelte Oberfläche sorgt zudem für eine hohe Rutschfestigkeit. Leider ist sie relativ schnell mit Fettschlieren überzogen, die sich aber im Handumdrehen wieder entfernen lassen. Der Akkudeckel lässt sich leicht abnehmen und wieder aufsetzen. Allerdings sollten Nutzer beim Aufsetzen darauf achten, dass der Deckel überall richtig einhakt.

In Sachen Design und Verarbeitung steht das Thunder Q4.5 dem Moto G in nichts nach. Lediglich wer es bunt mag, wird am Kazam-Smartphone etwas auszusetzen haben. Denn aktuell gibt es das Thunder Q4.5 nur in Schwarz zu kaufen.

