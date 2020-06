LG zeigt G-Watch-Teaser und neue Tablets

Die G Watch soll die erste Smartwatch mit dem Betriebssystem Android Wear sein, wenn sie auf den Markt kommt. Wann dies in Österreich geschieht, ist noch nicht bekannt, aber LG gibt in einem neuen Video schon mal einen Vorgeschmack. In dem Video werden das "zeitlose" Design, das wasserdichte Gehäuse und die Akkulaufzeit des Geräts hervorgehoben.