Microsoft öffnet Entwicklerumgebung für Android und iOS

In einer vernetzten Welt werde die Verfügbarkeit von leistungsfähigen Cloud-Diensten in vielen Industriezweigen immer wichtiger, sagte Anderson. Er präsentierte eine Reihe von Neuerungen wie etwa Azure Files, die es erleichtern sollen, Daten über verschiedene Systeme und Geräte zu teilen und auszutauschen.

Die Verbindung mit der Cloud sei aber nur der erste Schritt, sagte Anderson. Genau so wichtig sei die Datensicherheit. Auf der TechEd stellte Anderson neue Lösungen wie zum Beispiel Azure Site Recovery vor, mit der sich beschädigte virtuelle Maschinen wiederherstellen lassen. In welchem Zeitintervall die Daten gesichert werden sollen, lässt sich individuell einstellen. Die jährliche Konferenz findet noch bis zum Mittwoch in Houston statt. Im Oktober hält Microsoft die europäische Ausgabe in Barcelona ab.