Microsoft wird DirectX 12 Ende März vorstellen

Erste Details zu der neuen Version der Grafik-Programmierschnittstelle DirectX sollen laut Microsoft im Rahmen der Game Developer Conferenz in San Francisco am 20. März bekannt gegeben werden. Laut den Logos auf der Teaser-Webseite sind die Hardware-Partner AMD, Intel, Nvidia und Qualcomm mit an Bord.

Der Vorgänger DirectX 11 wurde offiziell im Jahr 2008 enthüllt und 2009 mit dem Start von Windows 7 veröffentlicht. Microsoft hat neue Versionen von DirectX traditionell immer mit neuen Windows-Versionen vorgestellt. Windows 9 dürfte im Oktober 2015 starten.