Nokia präsentiert Smartphone N9

Nokia hat heute in Singapur unter der Regie von CEO Stephen Elop höchstpersönlich eine Reihe neuer Handy-Modelle präsentiert. Zu den mehr als zehn unterschiedlichen Geräten zählt auch das Smartphone „N9“, mit dem sich Nokia der direkten Konkurrenz von iPhone und Android-Smartphones stellen will. Das Touchscreen-Handy basiert auf der Plattform MeeGo und soll später in diesem Jahr auf den Markt kommen, wie das Wall Street Journal berichtet. Das N9 ist mit einer 8-Megapixel-Kamera ausgestattet und verfügt über ein hochauflösendes AMOLED-Display. Was das Gerät kosten wird, blieb Elop bei der Präsentation jedoch vorerst schuldig.

„Es ist nicht mehr eine Schlacht um Geräte, sondern ein Krieg um das Ökosystem", so Elop in Singapur. Damit signalisierte der Nokia-Chef die heutige Bedeutung von Applikationen und wies daraufhin, wie wichtig die Entwicklung von Programmen sei, die das Handy zur Kommunikationszentrale für seine Nutzer machen. Nokia will seine Entwickler künftig enger an das Unternehmen binden und stellt ihnen mit „Qt“ ein Tool zur Verfügung, dass die Entwicklung neuer Apps vereinfachen soll.