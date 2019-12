Puma macht sich zum Gespött: Gamer-Söckchen für 94 Euro

Wie wird man ein besserer Spieler? Mehr spielen? Tutorial-Videos anschauen? Entspannungsübungen? Puma hat eine bessere Lösung: Active Gaming Footwear.

Die Spezial-Söckchen gibt es für 80 britische Pfund – umgerechnet 94 Euro. Was sie besonderes können? Die Füße bedecken. Allerdings nur in Innenräumen und auch nur für Konsolenspieler, wie Puma auf seiner Website schreibt.

Es klingt wie ein Scherz. Die Beschreibung der Features macht das nicht besser. Es werden „Wrap-up Grips“ für „SEEK mode“, „ATTACK mode“ und „CRUISE and DEFENSE mode“ angepriesen. Zudem kann man die Socken wirklich bestellen – vorerst allerdings nur in Großbritannien und Australien. Wenn Puma hier also tatsächlich Pro-Gamer und Pseudo-Pro-Gamer trollt: Hut ab für den Aufwand.