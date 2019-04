Puma sucht Tester für seine selbstschnürenden Schuhe

Dazu muss man 18 Jahre alt sein und in einem der folgenden Länder leben: Deutschland, USA, Großbritannien, Japan, Hong Kong ( China), Schweden, Dänemark, Norwegen, Spanien, Indien oder Türkei. Als in Österreich lebender Schuh-Fan hat man also leider keine Chance darauf, den smarten Treter schon vor dem Marktstart im Jahr 2020 zu testen.

Puma nennt seine selbstschnürende Technologie Fi, was für Fit Intelligence steht. Zieht man den Schuh an, schnürt er sich automatisch zu. Durch das Wischen nach oben oder unten auf der Sensorfläche an der Zunge kann die Schnürung manuell fester und lockerer eingestellt werden. Einstellungen können auch per App am Smartphone oder Apple Watch vorgenommen werden.

Der erste Fi-Schuh ist ein Trainingsschuh für Workouts und leichtes Laufen. Sollte sich dieser gut verkaufen, werden voraussichtlich weitere Modelle verfolgen. In den USA sollen die Schuhe 330 US-Dollar kosten. Hierzulande werden es vermutlich 300 Euro sein.