Puma bringt selbstbindenden Turnschuh

Der deutsche Sportartikelhersteller Puma hat einen Schuh präsentiert, den der Träger nicht binden muss. Der Trick sind nicht Klettverschlüsse, sondern ein elektrisches System, das den Schuh auf Knopfdruck zusammenschnürt. Die dafür notwendige Hardware hat Puma in die Lasche der Schuhe integriert. Das sorgt für einen deutlich sichtbaren Rucksack auf der Schuhzunge. Der Name des Schuhs lautet "Fi", was für Fitness Intelligence stehen soll. Als Erster ausprobieren konnte sie der in Hong Kong lebende Investor Bay McLaughlin, wie er auf Medium schreibt.