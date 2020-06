Rasend schnell - Sony Alpha A77 im Test

Sonys Alpha A77 ist das teurere Pendant zu der Alpha A64. Die Kameras setzen auf Sonys Single-Lens-Translucent-Konzept (SLT). Sie hat zwar, wie herkömmliche Spiegelreflexkameras, einen Spiegel integriert, dieser ist aber semi-transparent, wodurch er beim Auslösen nicht hochklappen muss. Im Gegensatz zur herkömmlichen DSLR wird das Bild auch nicht in den optischen Sucher gespiegelt, sondern dient nur dem schnellen Autofokus. Durch diese Technik ist ein durchgehender Phasenvergleichsautofokus möglich, was bei schnellen Serienaufnahmen und beim Filmen hilfreich ist. Serienaufnahmen gelingen mit dem SLT-Konzept auch besonders schnell und präzise, da der Spiegel nicht heruntergeklappt werden muss.

Gute Verarbeitung und Ausstattung

Von außen macht die A77 einen durchwegs positiven Eindruck. Das Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung wirkt stabil und widerstandsfähig. Laut Sony ist es staub- und spritzwassergeschützt. Der Body wiegt ohne Akku rund 650 Gramm, der Griff ist gummiert und bietet sicheren Halt. Die Bauweise ist in etwa so groß, wie man es von herkömmlichen Spiegelreflexkameras gewohnt ist. So liegt die A77 gut und sicher in der Hand. Auch die beweglichen Bauteile wie Knöpfe und Auswahlräder wirken stabil, sitzen fest im Gehäuse und wackeln nicht. Neben dem Programmauswahlrad links sitzen an der rechten Seite noch zwei frei belegbare Einstellungsrädchen. Außerdem können sechs der Knöpfe über das Menü frei belegt werden. So dürften auch Einstellungs-Individualisten auf ihre Kosten kommen. An der Oberseite ist noch ein wahlweise beleuchtetes LCD-Panel für die wichtigsten Optionen vorhanden. Neben einem integrierten Blitz ist noch ein GPS-Modul verbaut, das die geschossenen Fotos automatisch mit einem Geo-Tag versieht.

An der Rückseite sitzt ein TFT-Display mit drei Zoll Bildschirmdiagonale und 921.600 Pixeln, das sich zweistufig ausklappen lässt. Das Display mit der TrueBlack-LCD-Technologie macht einen guten Eindruck und ist hell genug, um auch im Freien genug zu erkennen. Auch der Klappmechanismus wirkt stabil und vertrauenswürdig.

Zusätzlich zu dem Display ist noch ein elektronischer Sucher mit 2,4 Millionen Bildpunkten verbaut. Der Sucher arbeitet mit Sonys Tru-Finder-Technologie, die für satte Farben und hohe Kontraste sorgen soll. Die Rechnung geht auf – das Bild durch den elektronischen Sucher kann mit guter Optik punkten. Auch die hohe Geschwindigkeit des Suchers fällt positiv auf.