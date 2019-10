Renault stellt neue Lieferwägen mit Akku und Brennstoffzelle vor

56 kWh zusätzlich

Sowohl der Renault Kangoo Z.E. Hydrogen als auch der Master Z.E. Hydrogen besitzen einen 33 kWh Akku, der für 230 bzw. 120 Kilometer Reichweite ausreicht. Zusätzlich an Bord sind Hochdrucktanks, in denen Wasserstoff mit einem Druck von 700 Bar gelagert ist. Bei Bedarf wird der Wasserstoff in eine Brennstoffzelle geleitet, wo er mit Sauerstoff reagiert. Dabei werden beim Kangoo Z.E. Hydrogen zusätzlich bis zu 29,7 kWh Strom erzeugt, beim Master Z.E. Hydrogen 56 kWh. Die Reichweite erhöht sich dadurch beim kleineren Lieferwagen (Kangoo) laut Hersteller auf 370 Kilometer, beim Master auf 350 Kilometer - also knapp das Dreifache dessen, was alleine mit Akku möglich wäre.