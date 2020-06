Skype wieder teilweise ausgefallen

Am Dienstagnachmittag vermeldeten viele Skype-Nutzer Probleme mit der Voice-Over-IP-Anwendung. So war es für die betroffenen User nicht möglich, sich in ihre Accounts einzuloggen. Das Problem trat unabhängig von der verwendeten Client-Version auf. Auch Anwender aus Österreich berichteten von Problemen. Skype reagierte mittels eines Blog-Eintrages und sprach von einer „kleinen Zahl“ betroffener Accounts.

Laut dem Voice-Over-IP-Anbeiter wurde das Problem auch innerhalb kurzer Zeit identifiziert und es werde bereits an der Behebung gearbeitet. Im Laufe des Nachmittags (stand 15:45 Uhr) vermeldeten einige Nutzer über Twitter, dass der Dienst wieder teilweise zugänglich sei.

Erst Ende Mai hatte Skype mit massiven