Sonostar Smartwatch mit gebogenem Display angetestet

Beim Funktionsumfang ist die Sonostar mit der Pebble vergleichbar. Hauptaufgabe der Uhr ist es, seinen Träger über Smartphone-Benachrichtigungen zu informieren. Das entsprechende Telefon ist via Bluetooth mit der Uhr verbunden. In Sachen Kompatibilität zählt die Sonostar-Uhr bestimmt zu den tolerantesten Smartwatches, es werden sämtliche Android-Geräte ab Version 2.3 (Gingerbread) unterstützt, auch eine iOS-App soll in Arbeit sein. Laut dem Hersteller soll der Akku der E-Ink-Uhr zwischen fünf und sieben Tage halten, je nach Intensität der Nutzung.

Die Sonostar Smartwatch soll in einigen Monaten auf den Markt kommen und wird in Europa 170 Euro kosten.