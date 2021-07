Sphero 2.0 im Test: Ferngesteuerte Kugel als Katzenschreck

Orbotix hat mir Sphero 2.0 eine aktualisierte Version des Spielzeugs veröffentlicht. Der mit Smartphone oder Tablet gesteuerte Ball soll doppelt so schnell fahren, drei Mal heller leuchten und mit über 25 Apps mehr können, als nur in der Gegend herumzurollen. Die futurezone hat das Gadget getestet.

Lernphase

Nach drei Stunden in der Induktions-Ladestation ist Sphero bereit für das Losrollen – der Akku hält bis zu einer Stunde. Um Sphero aufzuwecken, muss man ihn zwei Mal fest antippen. Ein Leuchten signalisiert Einsatzbereitschaft. In den Bluetooth-Einstellungen des Smartphones oder Tablets verbindet man die Kugel mit dem Gerät.

Steuern und Ausrichten

Damit Sphero weiß, in welche Richtung er rollen soll, muss er mit einem Schieberegler in der App ausgerichtet werden. Durch das Bedienen des Reglers wird ein blau leuchtender Punkt in Sphero bewegt. Wenn der Punkt auf den User gerichtet ist, ist Sphero korrekt kalibriert.

Gelenkt wird Sphero über eine Fläche am Touchscreen, ähnlich einem virtuellen Joystick. Alternativ kann die Kugel durch Kippen des Smartphones gesteuert werden, was sich im Test als unpräzise herausgestellt hat.

Leuchtend

In der Standard Sphero App gibt es neben dem freien Fahren einen Modus, der spielerisch die Fähigkeiten von Sphero näher bringt. Durch Herumfahren bekommt man Level-Ups, mit denen man neue Farben oder ein schnelleres Tempo freischaltet. In Missionen lernt der User, wie etwa der Turbo Boost von Sphero genutzt wird.

In der Standard Sphero App und den meisten anderen Steuer-Apps, kann die Geschwindigkeit eingestellt werden. Umso langsamer, umso leichter und präziser lässt sich Sphero steuern. Auch die Farbe in der Sphero leuchtet kann frei gewählt werden.

Apps gegen Langeweile

Zombie-Killer

Die Augmented Reality App „Rolling Dead“ blendet Zombies im Live-Kamerabild ein, die mit Sphero um- und überfahren und abgeschossen werden können. Bei „ Sharky“ wird über Sphero ein Biber eingeblendet, mit dem man versuchen muss Cupcakes zu essen.

„orbBasic“ und „MacroLab“ erlauben das Programmieren von Bewegungsabläufen und Lichteffekten. Bei einer anderen App zeichnet man in verschiedenen Farben am Display. Drückt man auf das Play-Icon, fährt Sphero in der jeweiligen Farbe die Zeichnung ab. So kann man etwa mit einer Kamera und Langzeitbelichtung Lichtmalereien machen.

Andere Apps nutzen Sphero als Controller. Bei „Exile“ hält man die Kugel in der Hand und steuert durch kippen, drehen und neigen ein Raumschiff am Smartphone-Display. „Farben greifen“ ist ein Reaktionsspiel, bei dem Sphero in verschiedenen Farben leuchtet und man nur bei einer bestimmen zugreifen soll. „PinWheel“ ist ein Merkspiel, bei dem Sphero in vier Farben leuchtet und man am Smartphone die richtige Sequenz eingeben muss.