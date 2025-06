E-Traktor soll auf dem Acker und an der Front eingesetzt werden

Das spanische Start-up Voltrac hat einen potenziell vollständig autonomen, elektrisch betriebenen Traktor vorgestellt, der sowohl in der Landwirtschaft als auch im Verteidigungsbereich eingesetzt werden kann.

In Friedenszeiten kann das 3,5 Tonnen schwere Gefährt ohne Fahrerkabine landwirtschaftliche Güter transportieren und gleichzeitig mithilfe von Kameras den Zustand von Pflanzen überwachen. Für das Militär kann der Traktor Beschuss standhalten und autonom Nachschub an die Front liefern und so Menschenleben schützen, wie Mitgründer und CTO Francisco Infante Aguirre gegenüber The Next Web erklärte.

➤ Mehr lesen: Wie Roboter und autonome Traktoren die Landwirtschaft verändern