Smart Farming: Wie Drohnen Landwirte unterstützen können

Das umfangreiche Bildmaterial wird mittels 5G-Mobilfunk übertragen und analysiert. Innerhalb von Augenblicken erhält man eine grafische Darstellung des Feldes, worauf man in farblichen Abstufungen Vitalitätswerte der Pflanzen erkennt. Sie geben Landwirt*innen einen schnellen Eindruck davon, in welchen Bereichen des Feldes ihre Pflanzen besonders gut gedeihen und wo nicht.

In beiden Fällen habe der Drohneneinsatz aber großen Nutzen gebracht. Ein Einsatz von Dünger konnte um 50 Prozent reduziert werden, der Ertrag wurde um zehn bis 15 Prozent gesteigert . "Für Landwirte ist es gut, einen Überblick zu haben und mit Drohnenflügen kann man gut quantifizieren, was auf Feldern passiert", sagt Müller.

Richtige Interpretation wichtig

Auch die Analyse der Daten sei nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt, meint Michaela Griesser von der Universität für Bodenkultur. "Im Falle von Wein gibt es etwa unterschiedliche Anbaugebiete, Böden oder Alter der Pflanzen. All das kann die Bedeutung der Daten beeinflussen. Deshalb ist es auch wichtig, dass die Daten korrekt beurteilt werden."

Schlussendlich sei es auch wichtig, Landwirt*innen auf möglichst nutzer*innenfreundlichem Weg genau die Informationen zu liefern, die sie für ihre spezifischen Felder benötigen. Dass man mit der Technologie Pestizide einsparen könnte, sei sehr positiv für den Erhalt der Biodiversität.

Online-Buchung im Test

In der nächsten Phase des Projekts wollen Dronetech und Huawei den Einsatz der Drohnen ohne direkte Sichtverbindung testen. Außerdem soll ein praxisnahes Anwendungsszenario entwickelt werden. Landwirt*innen könnten künftig etwa eine Webseite aufrufen und darüber eine Analyse per Drohne buchen.

Von einer Station, die nicht weiter als 15 Kilometer entfernt ist, soll die Drohne dann losgeschickt werden und Nutzern in Echtzeit ausgewertete Daten liefern. Am Ende sei das alles natürlich eine Preisfrage. Was bringt Landwirt*innen der Drohneneinsatz und was kostet er? Auch das will man durch die Fortführung des Projekts besser abschätzen können.