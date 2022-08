Wenn der Regen nicht mehr reicht: Bewässerung wird wichtiger

"In Österreich liegt der Wasserverbrauch für Bewässerung bei rund 4 Prozent . Es ist also eher ein Minderheitenprogramm mit Schwerpunkt im Osten", erklärt Wolfgang Neudorfer vom Kompetenzzentrum Bewässerung der Landwirtschaftskammer Niederösterreich. In Gebieten wie dem Marchfeld, dem Tullnerfeld, dem südlichen Wiener Becken, der Parndorfer Platte oder dem Seewinkel fällt im Jahresdurchschnitt deutlich weniger Regen als im Westen Österreichs. Doch selbst hier reicht das Wasser von oben meist aus.

Effizienzunterschiede bei Methoden

In Indien und Pakistan werden zwischen 40 und 50 Prozent der Felder bewässert. Für Reisfelder kommt dort meist die so genannte Oberflächenbewässerung zum Einsatz. Wasser, das über kleine Kanäle und Schieber auf Felder geleitet wird, ist die älteste, einfachste und weltweit am meisten verbreitete Form. Sie verschlingt am meisten Wasser. In Europa kommen meist Sprinkler- oder Tropfbewässerung zur Anwendung. Letztere ist die aufwendigste, aber effizienteste Variante. Wasser wird dabei über Schläuche am Boden tröpfchenweise neben Pflanzen in den Boden abgegeben.

Eine relativ neue Entwicklung, die im südlichen Europa bereits einige Verbreitung gefunden hat, ist die satellitengestützte Bewässerung. Durch die multispektrale Analyse von Kameraaufnahmen werden dabei der Wassergehalt der Pflanzen auf Feldern gemessen und präzise Vorschläge zur benötigten Wassermenge gemacht. Dabei werden auch Faktoren wie Wasserverfügbarkeit und Wetterlage herangezogen, wie Francesco Vuolo erklärt, der für die BOKU an diesem Thema forscht. In Österreich gebe es danach noch wenig Nachfrage, sagt Neudorfer. Wahrscheinlich weil die Landwirtschaft hier eher klein gegliedert ist und die Verhältnisse vor Ort überschaubar sind.