Deshalb nimmt die Zahl der Hitzewellen in Österreich so stark zu

Hitzewellen werden in Österreich häufiger und dauern immer länger. Das liegt an 2 speziellen Wetterlagen - und dem Klimawandel.

Treibende Kraft bei jeglicher Wetterbildung ist die Sonne . Sie erwärmt die Erde je nach Oberflächenbeschaffenheit (Land oder Meer) oder Topografie (Berge oder Ebenen) unterschiedlich stark. Grundsätzlich gilt jedoch: In den Tropen rund um den Äquator wird die Luft am stärksten erhitzt, was mit dem Einfallswinkel der Sonne zu tun hat. Die genaue Erklärung dazu gibt es in diesem Artikel:

Heiße Luft steigt bekanntlich nach oben, weshalb der Druck in Bodennähe abfällt. So entsteht dort ein Tiefdruckgebiet. In der Höhe ist es allerdings genau umgekehrt - die warmen, aufsteigenden Luftmassen erhöhen den Druck an der Tropopause in etwa 18 Kilometer Höhe. Die Tropopause fungiert dabei als Sperrschicht in der Atmosphäre und fällt zu den Polen hin auf etwa 6 Kilometer ab. So muss die Luft in Richtung der Pole abweichen und kühlt sich gleichzeitig langsam wieder ab. Die Luft sinkt zum ersten Mal in den Subtropen wieder zu Boden, wobei sich der Druck am Boden erhöht: Ein Hochdruckgebiet entsteht.

Durch das Absinken der Luft in wärmere Luftregionen können sich keine Wolken bilden. Denn warme Luft kann Wasser besser speichern und somit besser halten als kalte Luft. Das Wetter ist in Hochdruckzonen wie den Subtropen daher meist sonnig, die Niederschläge sind gering. In den dort liegenden Wüsten, wie der Sahara oder Atacamawüste, fallen stellenweise nur wenige Millimeter pro Jahr.

Wechsel aus Hoch- und Tiefdruckgebieten

In mittleren Breiten, in denen sich Österreich befindet, gibt es hingegen einen steten Wechsel aus Hoch- und Tiefdruckgebieten. Das hängt zum einen mit den Jahreszeiten und der Intensität der Sonneneinstrahlung zusammen, zum anderen auch mit dem Gelände. Im Bergland kann sich etwa Luft in den Tälern schneller erwärmen als die Umgebungsluft. Die warme Luft steigt dann nach oben, kühlt ab und bildet Wolken, die abregnen.