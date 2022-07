Warum die Sommerhitze nichts mit der Entfernung zur Sonne zu tun hat

Anfang Juli waren Sonne und Erde am weitesten voneinander entfernt. Trotzdem gehört diese Zeit in Europa zur heißesten des Jahres.

Während unseres Sommers ist die Erde auf ihrer elliptischen Umlaufbahn um die Sonne am weitesten von ihr entfernt. Am nächsten ist ihr unser Planet im Winter . Die Unterschiede sind mit 3,3 Prozent aber zu gering, um sie zu spüren.

Neigungswinkel der Erde

Die Temperaturunterschiede im Laufe des Jahres resultieren aus der Art und Weise, wie die Sonnenstrahlen auf die Erde treffen. Die Neigung der Rotationsachse der Erde beträgt 23,44 Grad. Sie ist immer gleich ausgerichtet.

Das bedeutet, dass die nördliche Hemisphäre, in der wir uns befinden, im Winter von der Sonne weggerichtet und im Sommer zur Sonne geneigt ist. Am Äquator gibt es kaum Unterschiede, in der Südhalbkugel sind Sommer und Winter vertauscht.