So viel heißer wird es in den nächsten 5 Jahren

Eine durchschnittliche Steigerung von einem Grad auf der ganzen Welt mag auf den ersten Blick nicht allzu dramatisch klingen. Regional bedingt sind die Auswirkungen allerdings enorm, wie man aktuell auch an der extremen Hitzewelle in der Arktis sieht. In Sibirien etwa, wo im Juni normalerweise Temperaturen von 20 Grad herrschen, wurden über Tage hinweg bis zu 38 Grad verzeichnet.

Unwetter in Europa, Trockenheit in Australien

Solche immer häufiger auftretenden Extremereignisse sind Klimaforschern zufolge ein untrügerisches Zeichen für die Klimaerwärmung. Das bestätigt auch die WMO. Der Organisation zufolge wird die Temperaturerwärmung in den Tropen und generell in den mittleren Breitengrade auf der Südhalbkugel am geringsten ausfallen. Die Arktis erwärme sich hingegen doppelt so stark wie die durchschnittlichen globalen Temperaturen.

Für Westeuropa werden stärkere Westwinde mit mehr Unwettern und Sturm prognostiziert. Besonders von Trockenheit betroffen werden Südamerika, das südliche Afrika und Australien sein.